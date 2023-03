Liebt das Leben auf dem Land: Claudia Jürgensen mit Hündin Ella. Foto: Sven Zimmermann up-down up-down Claudia Jürgensen im Interview Hemdsärmelig anpackend – so beschreibt sich die neue Präsidentin der Landfrauen in SH Von Kay Müller | 29.03.2023, 13:54 Uhr

Sie ist die einzige Kandidatin: Am Wochenende will Claudia Jürgensen aus Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) neue Präsidentin des Landfrauenverbandes in SH werden. shz.de hat die 51-Jährige auf ihrem Hof besucht, der etwas anders als ein herkömmlicher landwirtschaftlicher Betrieb ist.