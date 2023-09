Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein und Louisenlund ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 74 Jahren in Folge einer langjährigen Krankheit, wie die Stiftung Louisenlund am Donnerstag auf ihrer Internetseite mitteilte. Er war 24 Jahre lang Vorstand der Stiftung. 2004 trat seine Schwester Ingeborg Prinzessin zu Schleswig-Holstein in den Stiftungsvorstand ein, um wenig später dessen Vorsitz zu übernehmen.

Er war der älteste Sohn von Peter Herzog zu Schleswig-Holstein und Marie Alix Herzogin von Schleswig-Holstein. Nach dem Wehrdienst absolvierte er ein Studium der Agrarwissenschaften in München und Kiel. Nach dem Tod seines Vater übernahm er nach Angaben der Stiftung im Jahr 1980 dessen Aufgaben für den land- und forstwirtschaftlichen Besitz wie auch den Vorstandsvorsitz der Stiftung Louisenlund. Bis dahin war er im damaligen Mannesmann-Konzern tätig gewesen.