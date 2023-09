Langjährige Krankheit Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein gestorben Von dpa | 28.09.2023, 18:23 Uhr | Update vor 15 Min. Prinz zu Schleswig-Holstein gestorben Foto: picture alliance / dpa up-down up-down

Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein und Louisenlund ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 74 Jahren in Folge einer langjährigen Krankheit, wie die Stiftung Louisenlund am Donnerstag auf ihrer Internetseite mitteilte. Er war 24 Jahre lang Vorstand der Stiftung. 2004 trat seine Schwester Ingeborg Prinzessin zu Schleswig-Holstein in den Stiftungsvorstand ein, um wenig später dessen Vorsitz zu übernehmen.