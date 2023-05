Markus Biercher Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Gastgewerbe Chef der Regionaldirektion Nord wirbt für Köche aus Mexiko Von dpa | 31.05.2023, 13:34 Uhr

Der Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Markus Biercher, hat für die Anwerbung von Köchen aus Mexiko geworben, um Personalengpässen im Hotel- und Gaststättengewerbe zu begegnen. Das sei ein Baustein, um den Fachkräftemangel in der Branche zu bekämpfen, sagte Biercher am Mittwoch in Harrislee bei Flensburg. Dort, im Hotel Wassersleben, ist seit einigen Wochen der erste mexikanische Koch angestellt, der über das Projekt „Comex“ zwischen der mexikanischen Arbeitsverwaltung (SNE) und der Arbeitsagentur nach Deutschland gekommen ist.