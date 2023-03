Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Chaosfahrt in Lübeck: Alkoholfahrer verursacht Unfälle Von dpa | 23.03.2023, 13:47 Uhr

Ein alkoholisierter 40-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch in Lübeck mehrere Verkehrsunfälle und einen Sachschaden von knapp 19.500 Euro verursacht. Erst nachdem der Mann mit einem Streifenwagen zusammenstieß und versuchte zu flüchten, konnten die Beamten den Mann stoppen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,75 Promille. Verletzt wurde niemand. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes und die Autoschlüssel sicher.