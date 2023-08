Katastrophenschutz Cell Broadcast im Norden mit bisher acht Meldungen Von dpa | 23.08.2023, 06:57 Uhr Cell Broadcast Foto: Thomas Frey/dpa up-down up-down

Ein halbes Jahr nach seiner Einführung in Deutschland ist das Handy-Warnsystem Cell Broadcast in Schleswig-Holstein acht Mal eingesetzt worden. Gewarnt wurde nach Angaben des Mobilfunkbetreibers Vodafone zum Beispiel vor Hochwassergefahr in Lübeck und einem Brand in Lensahn. Außerdem ging es um Gerüche und Brandgase.