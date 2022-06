ARCHIV - Franz-Robert Liskow, der Fraktionschef der CDU im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Schiffbau CDU wünscht sich Zuschlag für das Marinearsenal in Rostock Von Lisa Kleinpeter | 21.06.2022, 16:39 Uhr | Update vor 20 Min.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Schweriner Landtag hat das Angebot des Bundes zur Übernahme des ehemaligen MV-Werften-Geländes in Rostock-Warnemünde begrüßt. „Ich bin sehr dafür, dass das Marinearsenal den Zuschlag für die Übernahme des Standortes Warnemünde der insolventen MV Werften erhält. Dadurch wäre nicht nur eine dauerhafte Nutzung garantiert, auch verteidigungspolitisch wäre eine solche Entscheidung absolut sinnvoll“, sagte Franz-Robert Liskow (CDU) am Dienstag in Schwerin.