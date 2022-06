ARCHIV - Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen) spricht während eines Interviews. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter Parteipolitik CDU und Grüne beraten weiter über gemeinsame Koalition Von dpa | 15.06.2022, 03:49 Uhr

CDU und Grüne in Schleswig-Holstein setzen heute in großer Runde ihre Verhandlungen über ein gemeinsames Regierungsbündnis fort. Dazu treffen am frühen Nachmittag in Kiel jeweils zwölf Politiker beider Parteien zusammen. Vor einer Woche hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angekündigt, bei diesem Treffen werde es auch um die Klärung inhaltlicher Konfliktpunkte gehen. Er zeigte sich für den weiteren Verlauf ebenso zuversichtlich wie die Verhandlungsführerinnen der Grünen, Monika Heinold und Aminata Touré.