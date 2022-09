Wolf Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Landtag CDU und Grüne wollen Wolf ins Jagdrecht aufnehmen Von dpa | 30.09.2022, 15:23 Uhr

CDU und Grüne wollen den Wolf in Schleswig-Holstein in das Landesjagdrecht aufnehmen. „Der Schutzstatus des Wolfes wird damit nicht aufgehoben“, sagte Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) am Freitag im Landtag. Die ganzjährige Schonzeit gelte weiter. Das Jagdrecht liefere aber klare und handhabbare Vorgaben, „unter welchen Umständen ein verletzter Wolf erlegt werden darf“.