Mit 64 Jahren CDU-Politiker Storjohann gestorben Von dpa | 30.01.2023, 16:00 Uhr

Der schleswig-holsteinische CDU-Bundestagsabgeordnete Gero Storjohann ist tot. Der Politiker starb am Sonntag im Alter von 64 Jahren nach langer intensivmedizinischer Behandlung infolge einer schweren Erkrankung, wie sein Abgeordnetenbüro am Montag mitteilte. Storjohann gehörte seit 2002 dem Bundestag an. 1994 war er in den Landtag gewählt worden, dort war er wohnungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion.