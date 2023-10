Demonstration CDU-Parteitag: Umweltschützer fordern Nationalpark Ostsee Von dpa | 05.10.2023, 17:07 Uhr | Update vor 22 Min. CDU-Landesparteitag Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down

Umweltschützer haben einen CDU-Landesparteitag in Neumünster am Donnerstag mit einer lautstarken Demonstration für einen Nationalpark Ostsee begleitet. Zu der Aktion mit rund 100 Teilnehmern hatten die Klimaschutzbewegung Fridays for Future und andere Organisationen aufgerufen. Auslöser ist die ablehnende Haltung der CDU zur Errichtung eines Nationalparks Ostsee, für die sich der grüne Koalitionspartner einsetzt. Aus Sicht der Umweltschutzverbände reichen die Pläne der CDU für einen besseren Schutz der Ostsee nicht aus.