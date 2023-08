Gastgewerbe CDU-Landtagsfraktion für weitere Niedrigsteuer in Gastro Von dpa | 24.08.2023, 15:37 Uhr Gastronomie Foto: Felix Hörhager/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die CDU-Landtagsfraktion will die auf sieben Prozent reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie beibehalten. „Als Tourismusland gehört das Hotel- und Gaststättengewerbe wesentlich zu Schleswig-Holstein und ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“, erklärte der Wirtschaftspolitiker Lukas Kilian am Donnerstag. Die Branche stemme sich seit Jahren einer schwierigen Entwicklung entgegen. Die Bundesregierung müsse eine Verlängerung der Steuerreduzierung beschließen und die Kosten dafür kompensieren.