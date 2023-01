Kilian soll Generalsekretär der Nord-CDU werden Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien CDU-Landesvorstand einstimmig für Kilian als Generalsekretär Von dpa | 31.01.2023, 13:12 Uhr

Der Landesvorstand der schleswig-holsteinischen CDU hat den Stormarner Landtagsabgeordneten Lukas Kilian einstimmig als neuen Generalsekretär vorgeschlagen. Der 36-Jährige werde das Amt ab sofort kommissarisch ausüben, teilte der CDU-Landesverband am Dienstag mit. Die Wahl steht auf einem Landesparteitag am 5. Oktober in Neumünster an. Der CDU-Landesvorsitzende, Ministerpräsident Daniel Günther, hatte Kilian vor knapp drei Wochen vorgeschlagen.