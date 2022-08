CDU FOTO: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Mittelstandsvereinigung CDU kritisiert Energiespar-Verordnungen Von dpa | 25.08.2022, 08:39 Uhr

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Schleswig-Holstein hat die Energiespar-Verordnungen der Bundesregierung kritisiert. „Natürlich ist Energieeinsparung ein Gebot der Stunde: Aber dies muss mit Vernunft, mit Augenmaß und auf der Grundlage von Fakten erfolgen“, erklärte die Vereinigung am Donnerstag in Kiel. Sie sprach sich gegen staatliche Eingriffe in den täglichen Geschäftsbetrieb aus. Als Beispiel nannte die Wirtschaftsunion das geplante Verbot, Schaufenster nachts zu beleuchten.