Kampagne mit Kandidaten: CDU-General Lukas Kilian setzt auf das Engagement von Orts- und Kreisverbänden. Foto: Michael Staudt Kommunalwahl 2023 in SH CDU-Generalsekretär Lukas Kilian: „Wir wollen überall Platz 1" Von Kay Müller | 28.03.2023, 14:43 Uhr

Die Union will in SH ihr Ergebnis von 2018 noch toppen, obwohl sie mit ein paar weniger Kandidaten als vor fünf Jahren in die Wahl am 14. Mai geht.