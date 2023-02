Weitere Entwicklungen nach Messerattacke in Zug Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Justizsenatorin CDU: Gallina zu Ibrahim A. im Justizausschuss befragen Von dpa | 06.02.2023, 11:38 Uhr

Nach dem Bekanntwerden von möglicherweise extremistischen Äußerungen des mutmaßlichen Messerangreifers von Brokstedt, Ibrahim A., fordert die CDU Aufklärung von Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne). „Wir beantragen eine Sondersitzung des Justizausschusses, um Gallina zeitnah erneut zu befragen, was in ihrer Behörde alles schiefgelaufen ist“, erklärte der Vorsitzende der Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion, Dennis Thering, am Montag.