Tobias Koch Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Entlastung CDU-Fraktionschef Koch für Energiepreisbremse Von dpa | 27.09.2022, 15:29 Uhr

Schleswig-Holsteins CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch hat seine Forderung nach einer Energiepreisbremse bekräftigt. Das würde als Entlastung der Menschen und der Unternehmen in der Energiepreiskrise zwar „zig Milliarden kosten“, sagte Koch am Dienstag in Kiel. „Aber es wäre der Gamechanger, der diese Krise löst.“ Ein solches Vorgehen wäre im Vergleich zu einer Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie zudem der bessere Weg.