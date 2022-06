PRODUKTION - Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Brand Carport in Itzehoe geht in Flammen auf Von dpa | 05.06.2022, 14:14 Uhr

Ein Feuer hat in Itzehoe einen Carport zerstört und das angrenzende Wohnhaus beschädigt. Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, griffen die Flammen am Samstagabend vom Carport auf das Dach des Hauses über. Die Bewohner selbst hatten das Feuer bemerkt und konnten sich unverletzt aus dem Gebäude entfernen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stieg bereits eine große Rauchwolke in den Himmel.