Furchtbare Tat im Campingpark Augstfelde: Hier soll ein Vater seinen sechsjährigen Sohn in der Nacht zum Sonntag getötet haben. Foto: Constanze Emde up-down up-down Campingplatz Bösdorf Vater soll seinen sechsjährigen Sohn im Wahn erstochen haben Von Eckard Gehm | 26.09.2022, 18:40 Uhr

Das Idyll am Vierer See ist zerstört: Auf dem Campingplatz Augstfelde soll ein Hamburger (39) seinen Sohn getötet und dann selbst die Polizei gerufen haben. Was bislang bekannt ist.