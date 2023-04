Heißt begeht: Ein Stellplatz auf einem der Campingplätze in SH am Meer. Foto: Marcus Brandt up-down up-down Viele Urlauber erwartet Starker Andrang: Campingplätze in Schleswig-Holstein sind bestens gebucht Von dpa | 24.04.2023, 09:19 Uhr

Wer über die Feiertage im Mai oder in den Sommerferien einen Stellplatz zum Campen buchen möchte, sollte das bald tun. Die Campingplätze in SH rüsten sich für einen starken Andrang in den kommenden Wochen.