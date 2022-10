Warnstreik Verdi Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild up-down up-down Warnstreiks Busfahrer-Streik im Norden ab Montag Von dpa | 06.10.2022, 11:03 Uhr

Fahrer des privaten Busgewerbes in Schleswig-Holstein wollen am Montag in einen mehrtägigen Warnstreik treten. „Sollte es bei den Verhandlungen am Montag keine Einigung geben, werden die Fahrer fünf Tage streiken“, sagte Verhandlungsführer Sascha Bähring von der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag. Gebe es bei den Gesprächen mit dem Omnibusverband Nord (OVN) eine Einigung, werde der Streik vorzeitig beendet.