Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Busfahrer im Norden wollen wieder in den Warnstreik treten Von dpa | 19.09.2022, 02:33 Uhr

Fahrer des privaten Busgewerbes in Schleswig-Holstein wollen wieder die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi hat sie für Montag und Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Zuletzt hatte es in dem schwelenden Tarifkonflikt um die Löhne von rund 1900 Beschäftigten Anfang September zwei Tage Warnstreiks gegeben. Die neuen Aktionen sollen laut Verdi große Teile Schleswig-Holsteins erfassen. Am Dienstag ist eine Demonstration mit Kundgebung in Kiel geplant. Die Tarifverhandlungen sollen am 10. Oktober fortgesetzt werden.