Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Busch-und Flächenbrand in Kaltenkirchen Von dpa | 13.06.2023, 17:27 Uhr

Bei einem Feuer in Kaltenkirchen haben nach Angaben der Feuerwehr knapp 17.000 Quadratmeter Busch- und Brachfläche gebrannt. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, wurde bei dem Brand am Vorabend niemand verletzt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben. Kurz vor Mitternacht sei das Feuer gelöscht gewesen, hieß es.