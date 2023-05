Klaus Müller Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Wirtschaftspolitik Bundesnetzagentur-Präsident begrüßt Wasserstoff-Beschluss Von dpa | 24.05.2023, 14:42 Uhr

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat den Kabinettsbeschluss zum Start einer Wasserstoffnetzplanung begrüßt. „Das ist die ganz entscheidende Voraussetzung, dass man sich darauf verlassen kann, wo kommt der Wasserstoff her, wie wird er quer durch Deutschland transportiert und wo kann er verwendet werden“, sagte Müller am Mittwoch in Hamburg am Rande des 2. Nationalen Wirtschaftsforums Wasserstoff. Denn solange das nicht klar sei, investiere kein Unternehmen. Die Folge: „Wir kommen nicht voran, drehen uns im Kreis. Das war lange genug der Fall.“