Bundesarbeitsminister Hubertus Heil besucht Malerbetrieb Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Rendsburg-Eckernförde Bundesarbeitsminister Heil löst Versprechen ein Von dpa | 17.05.2023, 11:08 Uhr

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat am Mittwoch einen Malerbetrieb in Osterby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) besucht und damit ein in einer Talkshow gegebenes Versprechen eingelöst. Die Malermeisterin Jessica Hansen hat in ihrem Betrieb vor rund einem Jahr die Vier-Tage-Woche eingeführt und damit positive Erfahrungen beim Anwerben von Fachkräften gemacht. Darüber hatte sie in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ vor zwei Monaten berichtet. Der Minister sprach mit Hansen und Teilen der Belegschaft über das Konzept. Fachkräftemangel sei ein Riesenthema, sagte Heil. Sowohl er als auch die Malermeisterin betonten allerdings, dass die Vier-Tage-Woche keine Lösung sei, die für alle Betriebe funktioniere. Die Vier-Tage-Woche sei keine Schablone für alles. „Das Schlüsselwort ist Flexibilität“, sagte der Minister.