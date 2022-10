Bundestag Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild up-down up-down Umwelt Bund verdoppelt Mittel für den Küstenschutz Von dpa | 13.10.2022, 12:33 Uhr

Der Bund will die Mittel für Küstenschutz-Vorhaben an Nord- und Ostsee in Folge des Klimawandels verdoppeln. „Es ist wichtig und richtig, dass der Bund seiner Verantwortung nachkommt und den Bundesanteil für die Gemeinschaftsaufgabe Küstenschutz deutlich und langfristig erhöht“, sagte der schleswig-holsteinische Grünen-Bundestagsabgeordnete Bruno Hönel am Donnerstag. Zuvor hatte das „Flensburger Tageblatt“ darüber berichtet.