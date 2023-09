13 moderne Hybridschiffe geplant Bund stellt 168 Millionen Euro für neue Fähren am Nord-Ostsee-Kanal bereit Von Henning Baethge | 04.09.2023, 18:00 Uhr Neu und alt auf einen Blick: Die Hybridfähre „Stecknitz“ am Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg – und eine alte Dieselfähre. Archivfoto: Frank Höfer up-down up-down

Am Nord-Ostsee-Kanal sollen Elektrofähren die alten Dieselschiffe ersetzen. Drei der klimaschonenden Fähren sind schon fertig, den Bau von 13 weiteren hat der Bund nun in den Etat aufgenommen. Warum die Klimawende am Kanal trotzdem dauert.