So wird der Schottergarten wieder grün

Naturschutzverband BUND fordert Rückbau von Schottergärten Von dpa | 08.06.2023, 14:38 Uhr

Zum Tag des Gartens am 12. Juni hat der Naturschutzverband BUND entschlossene Maßnahmen gegen sogenannte Schottergärten verlangt - einschließlich des Rückbaus solcher Gärten. Schottergärten hätten nicht nur auf Artenvielfalt und Bodenqualität negative Auswirkungen, erklärte der BUND am Donnerstag. Auch das Klima in der Umgebung werde negativ beeinflusst.