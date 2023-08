Auf der Schleuseninsel in Kiel Bund baut für 16 Millionen Euro neues Schifffahrtsamt am Nord-Ostsee-Kanal Von Henning Baethge | 29.08.2023, 17:30 Uhr Im Jahr 2015 modernisiert und erweitert – doch jetzt soll ein Neubau her: Das Wasser- und Schifffahrtsamt in Kiel-Holtenau. Foto: WSA NOK up-down up-down

Bundesverkehrsminister Volker Wissing will auf der Schleuseninsel in Kiel-Holtenau ein neues Gebäude für sein Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt errichten lassen. Warum er das plant – und was die Kanalwirtschaft dazu sagt.