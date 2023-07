Feuer auf Frachter vor Ameland Foto: Coast Guard Netherlands up-down up-down Schifffahrt Bürgermeister: Sinken von Autofrachter wäre das Schlimmste Von dpa | 26.07.2023, 13:44 Uhr

Ein möglicher Untergang des brennenden Autofrachters vor der niederländischen Küste könnte aus Sicht des Bürgermeisters der deutschen Nordseeinsel Borkum schwere Umweltschäden zur Folge haben. „Das Schlimmste wäre, dass das Schiff sinkt und unkontrolliert Schadstoffe in das Meer gespült werden“, sagte Jürgen Akkermann (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die Gefahr gehe aus seiner Sicht sowohl von den E-Autos an Bord als auch von einem möglichen Austritt von Schweröl aus. „Das wäre der Worst Case.“