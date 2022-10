Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack gab die noch einmal erneuerten Pläne bekannt. Foto: Dewanger up-down up-down Einlenken nach Kritik Bürgerbegehren in SH: Kehrtwende von CDU und Grünen Von Frank Jung | 21.10.2022, 17:43 Uhr

Die Koalition in Kiel hat ihre umstrittenen Pläne für weniger Einfluss kommunaler Bürgerbegehren in Schleswig-Holstein noch einmal neu sortiert. An einer Stelle wurde liberalisiert, an einer anderen wurden die Zügel angezogen. Gegen Baurechts-Beschlüsse von Gemeindevertretungen oder Stadtvertretungen mit Zwei-Drittel-Mehrheit können Einwohner künftig nicht mehr vorgehen.