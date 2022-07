Fans des Ferien Leseclubs: Leonie und Marlon Staack. FOTO: Marcus Dewanger up-down up-down Schüler lesen außerhalb der Schule 18 Bücher in sechs Wochen – Ferien-Leseclub in SH jetzt auch digital Von Kay Müller | 13.07.2022, 13:45 Uhr

Es gibt ihn seit 15 Jahren – und in diesem Jahr das erste Mal auch digital: Der Ferien-Leseclub ist in seine neue Saison gestartet. shz.de war in einer Bücherei zu Gast, die von Anfang an dabei ist und extra eine „elternlose Zone“ eingerichtet hat.