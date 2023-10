Rund eine Woche vor Beginn der schleswig-holsteinischen Herbstferien sind die Urlaubsorte an den Küsten des Landes gut gebucht. Es gebe aber noch in allen Kategorien freie Kapazitäten, sagte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH), Bettina Bunge, der Deutschen Presse-Agentur dpa. Auf Sylt etwa ist die Buchungslage nach Angaben von Sylt Marketing gut und stabil im Vergleich zum Vorjahr. Freie Unterkünfte für kurzentschlossene Herbstferien-Gäste gibt es aber noch in allen Inselorten und Segmenten.



Auch auf den Halligen, in Büsum und St. Peter-Ording beispielsweise, sprechen die dortigen Touristiker von einer guten Buchungslage, wenn sie auch nicht ausgebucht seien. Ähnlich sieht es etwa aus im Kontingent der Zimmer- und Wohnungsvermittlung des Tourismus-Service Fehmarn: Hier sind für die kommenden Tage rund 65 Prozent ausgebucht. Erfahrungsgemäß erfolgt der Großteil der Buchungen den Angaben kurzfristig, „je nach Wetterlage“.



Im Binnenland beim Holstein Tourismus sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr jedoch rückläufig, obwohl Schleswig-Holstein auch zwischen den Küsten viel zu bieten habe. „Beim Grünen Binnenland und im Herzogtum Lauenburg zeigen sich die Kolleginnen und Kollegen aktuell noch durchaus zufrieden.“



Über alle Destinationen hinweg stellen die Touristiker fest, dass im gesamten echten Norden immer spontaner gebucht werde, sagte Bunge. „Die Wetterlage spielt bei Kurzfristbuchungen teils eine entscheidende Rolle.“



Bunge wirbt für den Urlaub in Schleswig-Holstein in der Nebensaison: Wer sich den Wind mal richtig um die Nase wehen lassen und Kraft tanken wolle, der sei hier genau richtig. Man könne attraktive Natur- und Aktivurlaube planen und sich von der landestypischen Kulinarik verwöhnen lassen. „Nicht umsonst wohnen in unserem Bundesland die glücklichsten Deutschen. Davon würden wir gern etwas an die Gäste abgeben.“



Viele Orte locken in der dunklen Jahreszeit mit Lichterfesten aller Art: So verwandelt sich Grömitz zwischen dem 18. und 22. Oktober in ein Lichtermeer mit mehr als 20 Lichtstationen im Kurpark. Auch Fehmarn (13. bis 17. Oktober), Föhr (23. bis 29. Oktober) und in Kiel (4./5. November) leuchten für Einheimische und Gäste. Büsum sorgt gleich an mehreren Wochenenden vom 21. Oktober bis 5. November für verschiedene Lichtmotive und Eutin verwandelt sich vom 27. November bis Anfang 2024 in die „Lichterstadt Eutin“.



Bunge gibt indes schon einen kleinen Ausblick auf den Winter. „Zum Jahreswechsel ist in einigen attraktiven Destinationen die Auslastung bereits jetzt auf dem Niveau der Juli-Zahlen 2023, sie knüpfen auch an die guten Zahlen von 2022 an.“ Dort sollten sich die Gäste bei der Buchung beeilen, andere Urlaubsorte hoffen hingegen vor allem auf Kurzentschlossene.