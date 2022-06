ARCHIV - Ein Arbeiter steht am Ufer vor dem Hintergrund der Fehmarnsundbrücke. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild FOTO: Gregor Fischer Sanierung Buchholz: Ende Juni wieder mehr Tempo auf Fehmarnsundbrücke Von dpa | 02.06.2022, 18:04 Uhr

Die Verkehrssituation durch Arbeiten zur Sanierung der Fehmarnsundbrücke soll sich bis zu den Sommerferien entspannen. Bis 21. Juni solle auf der Brücke eine andere Form von Stahlplatte aufgebracht werden, sagte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Donnerstag nach einem Gespräch mit der Deutschen Bahn. „Und dann wird die Brücke gegebenenfalls an dieser Stelle mit 50 Stundenkilometern befahrbar sein.“ Dann werde der Engpass nicht mehr so stark sein. Derzeit ist dort nur Tempo 10 möglich.