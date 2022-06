Kaum zu erkennen: So sah Kiel 1852 aus. Einzig die Nikolaikirche (Mitte) ist noch da. Das Schloss (links), die Heiliggeistkirche (rechts) und das Buchwaldtsche Palais mit dem doppelten Treppengiebel sind verschwunden. FOTO: Zeichnung: Adolf Burmester, Landesbibliothek Schätze aus der Landesbibliothek Bilderreise: So sah Schleswig-Holstein vor mehr als 150 Jahren aus Von Frank Jung | 15.06.2022, 11:56 Uhr

Wie war es in SH in der Mitte des 19. Jahrhunderts? Würde man die Orte heute noch erkennen? Ein neues Buch zeigt Skizzen, die bislang in der Sammlung der Kieler Landesbibliothek schlummerten. In 60 Stationen geht es durch das Land.