Was der BSE-Fall in den Niederlanden für Schleswig-Holstein bedeutet Von Inga Gercke | 02.02.2023, 18:22 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam die Nachricht aus den Niederlanden: Eine tote Kuh wurde positiv auf die Tierseuche BSE getestet. Was das nun für SH bedeutet, was im Dokument des niederländischen Landwirtschaftsministers steht und was das Ministerium in Kiel weiß.