Angebote für Frauen im UKSH Patiententag in Kiel: Ärzte informieren über Brustkrebs Von Tina Ludwig | 10.02.2023, 11:41 Uhr

Jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Das Brustzentrum am UKSH in Kiel informiert beim Patiententag 2023 über die aktuellen Themen der Krankheit.