Wollen das LNG-Terminal: Frank Schnabel (r.) seit langem, Tobias Goldschmidt erst seit kurzem. Foto: Michael Ruff up-down up-down Gas aus Schleswig-Holstein Energiekrise: LNG-Terminal in Brunsbüttel soll die Versorgung sicherstellen Von Kay Müller | 30.08.2022, 17:00 Uhr

Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne) besucht den Industriestandort in Dithmarschen und muss dort etwas anpreisen, was ihm gar nicht so sehr gefällt.