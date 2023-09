Ein langes freies Wochenende. Der Traum vieler Arbeitnehmer und Schüler. Rund um den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober könnte es soweit sein – wenn es nicht Montag, den 2. Oktober 2023, gäbe. In Schleswig-Holstein ist dies kein Ferientag.

Anders ist es in Hamburg, Bremen, Berlin, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Hier ist der 2. Oktober ein schulfreier Tag. Zudem beginnen zum Wochenende die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen, sodass sich die Kinder in diesen Bundesländern auch auf einen freien Montag freuen können.

2. Oktober 2023: Beweglicher Ferientag an einigen Schulen in Schleswig-Holstein?

Hoffnung für Schulkinder aus Schleswig-Holstein besteht aber dennoch: Schulen können individuell bewegliche Ferientage auf die Brückentage legen. Die Entscheidung obliegt jeder Schule selbst.