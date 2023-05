Wer in SH seine Stimme bei einer Wahl abgeben möchte, kann das auf unterschiedliche Art tun. Die klassische Methode ist, einfach in ein Wahllokal zu gehen und sein Kreuz zu setzen.

Wer am Wahltag verhindert ist oder beispielsweise auf einer Hallig lebt, kann (gezwungenermaßen) auch per Briefwahl wählen. Dazu müssen rechtzeitig Unterlagen angefordert werden. Für die kommende Wahl endet die Frist am 12. Mai.

Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen gibt es auch die Möglichkeit, dass eine mobile Wahlurne direkt zu ihnen kommt. Zum Beispiel ins Seniorenheim oder sogar bis ans Krankenbett.

