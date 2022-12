2021 spendeten die Deutschen rund 5,8 Milliarden Euro – eine Spitzensumme. Doch die Situation ist heute anders. Ob die Menschen angesichts Energiekrise und Inflation überhaupt noch spenden, bleibt abzuwarten. Die Prognosen dafür stehen aber sehr gut. Foto: Michael Staudt up-down up-down Explodierende Kosten und Inflation Bricht die Spendenbereitschaft in SH ab? So schätzen Verbände die aktuelle Situation ein Von Inga Gercke | 13.12.2022, 14:33 Uhr

Im vergangenen Jahr wurde so viel wie nie zuvor in Deutschland gespendet. Heute stecken wir in einer Energiekrise und die Inflationsrate liegt bei zehn Prozent. Es stellt sich die Frage: Wird in diesem Jahr überhaupt gespendet?