Ein brennender Schwertransporter auf der A23 bei Hanerau-Hademarschen hat am frühen Donnerstagmorgen zu Behinderungen geführt. Gegen 2:30 Uhr befuhren zwei Schwertransporte, beladen mit Windkraftgetriebeteilen die Strecke aus Richtung Hamburg, als bei einem der Fahrzeuge ein Reifen an dem Auflieger platzte. Da das Fahrzeug direkt Feuer fing, wurde ein Großaufgebot an den Einsatzort alarmiert.

Aufgrund einer falschen Ortsangabe wurden erst die Freiwillige Feuerwehren Schafstedt und Albersdorf alarmiert, nach Änderung der Einsatzadresse kam zusätzlich noch die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld an den Brandort. Beim Ablöschen stellten die Kräfte fest, dass es schwierig war, an den Brandherd zu gelangen, sodass ein Trennschleifer zum Einsatz kam.

Bergungsmaßnahmen bis zum Wochenende – ein Fahrstreifen der A23 gesperrt

Die Bergungsmaßnahmen könnten sich noch möglicherweise ins Wochenende hinziehen. Der zweite Schwertransporter soll erst das andere Bauteil in Dänemark entladen, ehe er dann wieder zur Brandstelle fährt, um die Umladung zu übernehmen. Für die Bergungsmaßnahmen sollen aller Voraussicht nach Kräne anrücken, wodurch es zu einer längeren Vollsperrung der Autobahn kommen kann. Aktuell ist der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heide gesperrt.