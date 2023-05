Gedenken Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Polizei Brand mit zwei Toten: Feuer brach in Wohnung aus Von dpa | 09.05.2023, 11:12 Uhr

Der Brand mit zwei Toten in einem Mehrfamilienhaus in Flensburg ist ersten Ermittlungsergebnissen zufolge in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Zu der Zeit haben sich die Bewohner - eine Familie mit fünf Kindern im Alter von 18 Monaten bis neun Jahren - in der Vierzimmerwohnung aufgehalten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Alle sieben Familienmitglieder konnten sich demnach durch ein Fenster zum Hinterhof über ein Vordach retten.