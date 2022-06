Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Brand Brand in Rendsburg: 15 Menschen und Katzen gerettet Von dpa | 05.06.2022, 16:31 Uhr

Die Feuerwehr hat bei einem Kellerbrand in Rendsburg 15 Bewohner aus einem Mehrfamilienhaus gerettet. Das Treppenhaus sei komplett verraucht gewesen und die Menschen hätten nicht aus ihren Wohnungen gekonnt, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte hätten dann einen Rettungsweg mittels Steckleiter und Drehleiter errichtet, um die Bewohner aus dem ersten und zweiten Obergeschoss zu retten. Insgesamt wurden 15 Personen und zwei Katzen in Sicherheit gebracht, wie es weiter hieß.