Brand in Mehrfamilienhaus gelöscht: keine Verletzten Von dpa | 14.08.2022, 09:20 Uhr

In der Nacht zum Sonntag hat in der Pickertstraße im Kieler Stadtteil Gaarden ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Feuer sei in einem Ladengeschäft im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte die Feuerwehr Kiel am Sonntag mit. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren demnach bei den rund eineinhalbstündigen Löscharbeiten im Einsatz. Verletzt wurde demnach niemand. Zur Höhe des entstandenen finanziellen Schadens wollte die Feuerwehr keine Angabe machen.