Pinneberg Brand in Linienbus technischer Defekt: 600.000 Euro Schaden Von dpa | 13.04.2023, 15:19 Uhr

Bei dem Brand eines Linienbusses mit sechs Leichtverletzten in Pinneberg schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 600.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge wird von einem technischen Defekt ausgegangen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Linienbus brannte am Mittwochmittag komplett aus, war zu diesem Zeitpunkt aber nicht regulär im Fahrbetrieb.