Kiel Brand in Gartenlaube in Kiel-Gaarden Von dpa | 13.06.2022, 07:01 Uhr

In Kiel-Gaarden hat es in der Nacht zum Montag in einer Kleingartenanlage gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte ein vom Einsatz zurückkehrender Rettungswagen das Feuer entdeckt und die Kollegen alarmiert. Auf dem Gelände brannte eine Gartenlaube. Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich in dem Gebäude mehrere Gasflaschen, die geborgen werden mussten. Ein Übergreifen auf weitere Lauben konnten die Einsatzkräfte verhindern. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.