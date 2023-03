Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Dithmarschen Brand in Flüchtlingsunterkunft in Oesterdeichstrich Von dpa | 06.03.2023, 12:00 Uhr

Eine Flüchtlingsunterkunft in Oesterdeichstrich im Kreis Dithmarschen ist am Sonntag in Brand geraten. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 32 Bewohner der Unterkunft konnten das Gebäude unbeschadet verlassen. Zunächst habe der Dachstuhl der Unterkunft gebrannt. Das Gebäude sei vorerst nicht mehr bewohnbar, hieß es. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen der Polizei keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor, die Ermittler vermuten eine elektrische Ursache für das Feuer. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro aus.