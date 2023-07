Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Brand in Einfamilienhaus in Pinneberg Von dpa | 10.07.2023, 08:08 Uhr

In Pinneberg ist am Sonntagabend ein Feuer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die vier Bewohner des Hauses retteten sich selbst aus dem Haus, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Person wurde aufgrund von Kreislaufbeschwerden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde ein Vollbrand am Dach verhindert. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens waren am Montag zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.