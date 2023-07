Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Ostholstein Brand in einer ehemaligen Ferienanlage auf Fehmarn Von dpa | 16.07.2023, 14:11 Uhr

In einem leerstehenden Erholungsheim auf Fehmarn im Kreis Ostholstein ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. 60 Einsatzkräfte bekämpften rund zwei Stunden den Brand in der ehemaligen Ferienanlage Meeschendorf, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt worden sei dabei niemand, es habe niemand im Gebäude angetroffen werden können. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Andere Medien hatten zuvor berichtet.